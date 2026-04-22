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蘋果換帥掀AI硬體想像！鴻海爆量衝波段高點 CPO布局助攻獲利結構升級

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

鴻海（2317）股價連漲三日強勢表態，今日以213元開出後盤中漲幅一度擴大至逾5%，站上近5周波段高點，成交量同步放大至逾11萬張，為3月下旬以來首見大量，成交值躍居台股第三大，量價齊揚顯示資金回流。

市場關注焦點之一，來自Apple高層人事異動。蘋果宣布現任執行長Tim Cook將於9月轉任執行董事長，由負責硬體工程的John Ternus接任執行長。市場解讀，此舉象徵蘋果將加速「AI × 硬體整合」布局，產品設計複雜度提升，對具備高精密製造與整合能力的鴻海而言，有望擴大接單並提升毛利結構。

法人指出，隨AI應用持續推進，終端裝置對效能與整合度要求提升，產品設計複雜度增加，有利具備高精密製造與系統整合能力的供應商。鴻海長期深耕高階製造領域，在蘋果供應鏈中仍具關鍵地位，未來在高階產品線的參與度與單價結構，具備進一步優化空間。

除蘋果題材外，鴻海在AI伺服器與光通訊領域布局亦持續深化。旗下工業富聯（FII）宣布已啟動CPO（共同封裝光學）全光交換機樣機生產，預計今年出貨上看萬台，800G以上高速交換機亦持續放量。法人認為，高毛利產品比重提升，將有助整體獲利結構出現轉變。

在AI伺服器方面，鴻海目前已涵蓋GB200、GB300等主流平台，並完成下一代Vera Rubin平台產品準備，搭配光通訊模組與系統整合能力，逐步建立「一條龍」供應優勢。隨AI算力需求持續擴張，相關業務成長動能備受市場關注。

籌碼面亦同步轉強。外資近兩日連續回補鴻海，21日單日買超達15,363張，帶動4月以來累計買超逼近4萬張、三大法人合計買超逾4.2萬張。

整體而言，鴻海股價近期強勢表現，反映市場對AI伺服器、光通訊及蘋果供應鏈升級的多重題材期待。在AI應用持續擴展與產品結構升級趨勢下，鴻海營運動能與獲利結構仍具中長線成長潛力，後續需觀察高毛利產品出貨進度與法人資金動向，作為評價能否持續上修的關鍵指標。

伺服器 Apple CPO

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