昇陽半導體連二日強攻漲停 AI 製程服務題材續獲資金追捧

昇陽半導體（8028）22日股價延續強勢攻勢，早盤再度亮燈漲停，股價鎖在230元，上漲20.5元，連續第二個交易日亮燈，成交量達2.77萬張，成交金額約63.04億元，成為盤面焦點。

昇陽半導體主要業務聚焦再生晶圓、晶圓薄化、研磨拋光與半導體製程相關服務。隨著AI、高效能運算及先進製程需求延續，晶圓代工、封測與測試鏈對製程支援服務的需求同步升溫，也讓具備半導體材料與製程服務題材的個股，近期成為資金輪動標的。

市場人士指出，昇陽半導體短線連續拉出漲停，除反映題材面熱度，也顯示中小型半導體股仍有資金追捧。不過，今日成交量放大，股價短線漲勢快速，後續仍需觀察量能能否維持，以及法人籌碼是否延續偏多，將是股價能否續強的關鍵。