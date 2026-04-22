寶成加碼印尼 蓋新廠

兆豐金（2886）21日公告董事會通過2025年度股利分派，決議擬配發每股現金股利1.75元，以現金股利來看，創下歷年新高；總股利則是創下歷年次高紀錄，且這也是繼2024年度，第二年將以全配現金方式發放，以兆豐金21日收盤價39.45元估算，現金股息殖利率約4.44%，在目前已公告股利的金控股當中位居前段班。

2026-04-21 18:11