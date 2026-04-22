正瀚農化創新 商機旺

隨著全球氣候變遷加劇及永續農業意識抬頭，傳統農業正經歷一場綠色革命。臺灣證券交易所與台經院合作的「台灣前瞻產業研析報告」，該報告指出，農用化學品產業競爭焦點正從傳統化學農藥轉向高技術、低碳排放的生物型產品，而臺灣創新板掛牌企業正瀚生技（6534），正在領航這場永續新商機。

報告分析，在全球糧食需求成長與耕地受限壓力下，提升單位面積產量與資源利用率成為關鍵。各國環境法規轉趨嚴謹，驅使農業資材從傳統化學肥料、農藥，逐步轉向生物型投入品。根據預測，全球生物型農化產品市場在2025至2030年間，年複合成長率將達13.7％，展現強勁的成長動能。

在眾多企業中，於2023年底領先登錄創新板的正瀚生技表現顯眼。報告指出，正瀚生技專注於「植物生長調節劑」與「生物刺激素」，採取「台灣研發、全球行銷」商業模式。不同於傳統大宗化學品，正瀚切入高附加價值市場，其研發的減碳型產品能協助農民在減少化肥使用的同時，依然維持、甚至提升作物產量與抗逆境能力。

正瀚生技透過大規模的田間試驗數據與國際產品登記，以建立技術門檻，並成功打入美國、加拿大及澳洲等國際市場，為台灣農業生技企業走向國際化、高科技化的代表案例。

除正瀚生技外，報告亦提及台灣農用化學品產業呈現技術分化的格局，展現豐富的產業韌性，如台肥穩居國內龍頭，積極鞏固內需市場，維持化學肥料供應穩定；興農、惠光兩大老牌大廠以農藥生產為核心，近年積極向海外拓展，提升外銷比重；全宇生技-KY專攻生化與微生物肥料，深耕東南亞市場，與正瀚生技同屬生物型農業資材的佼佼者。

台經院與證交所表示，創新板致力發掘具核心技術與創新模式企業，農用化學品產業處於從傳統化學向「精準農業」與「低碳資材」轉型黃金期。展望未來，隨精準施藥與數據監測技術整合，農業化學品將朝「技術加值」與「環境友善」併行。