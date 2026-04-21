期貨商論壇／原油期 震盪走低

伊朗17日短暫宣布開放荷莫茲海峽，促使原油價格單日暴跌逾10%後，短短不到24小時內，伊朗軍方閃電重啟海峽封鎖，20日早盤更傳出美軍開火扣押試圖突破封鎖線的伊朗貨輪。然而，儘管消息面戰鼓頻頻，西德州（WTI）原油與布蘭特原油價格呈震盪走低的格局。

核心答案在於市場對戰事消息的「利空鈍化」。這場「開而復關」的戲碼與美軍的強硬扣船，本質是美伊雙方在21日停火協議到期前，於談判桌外增加籌碼的「極限施壓」。在經歷長期消息面反覆的疲勞轟炸後，資金對這類非毀滅性戰事威脅的邊際敏感度已大幅降低，只要未見針對核心能源基礎設施的實質性摧毀，便會在鈍化效應下緩步下行。展望後市，當油價走勢已高度被「利空鈍化」的情緒所主導，交易人更應秉持嚴格的紀律。（永豐期貨提供）

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