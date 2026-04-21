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允強新廠發威 營運衝

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

國內最大不銹鋼加工專業廠允強（2034），海外布局展現成效，尤其土耳其新廠進入收成期，隨著產能逐步開出與接單穩定提升，法人評估，允強今年營運將倒吃甘蔗、漸入佳境。

法人指出，允強年度合併營收可上達125億元，獲利結構顯著改善，主因在於百分百持股的土耳其子公司去年起改採美元為功能性貨幣，停止認列高度通膨會計損失，整體稅後淨利回升。

另一方面，允強台灣本業維持穩定獲利，即便面對國際關稅政策與匯率波動等不利因素，獲利表現仍優於同業。

允強董事長張金鈺表示，隨著國際鎳價上漲，加上市場庫存逐步去化，不銹鋼產業基本面正改善，允強內外銷報價穩定調高，毛利結構進一步優化，整體營運動能轉強。

張金鈺指出，允強擬定以台灣為全球營運核心的策略，負責產銷、財務與獲利支撐，同時透過海外據點拓展市場。

土耳其 不銹鋼 允強

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