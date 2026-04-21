阿波羅電力28日登興櫃

新穎生醫（6810）董事長曾錙翎昨（21）日表示，公司發展的糖尿病腎病變體外檢測（IVD）DNlite，透過美國經銷商合作已完成產品註冊作業，今年第3季起可正式展開檢測服務，搶攻美國市場商機。此外，新穎生醫繼韓國廠之後，目標今年底前也要與國際大廠簽署授權協議，明年起正式邁入營運爆發元年。

2026-04-21 22:53