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阿波羅電力28日登興櫃

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

綠電系統整合商阿波羅電力（7911）預計28日登錄興櫃，為綠能族群再添生力軍。董事長王惠民昨（21）日指出，目前在手訂單達154億元，跨入AI算力中心（AIDC）市場，今年有望轉虧為盈，營收、獲利均將大幅度成長。

阿波羅電力成立於2021年，資本額4億元，主要業務包含綠電轉供、太陽能電站開發、維運、企業強韌電網整合、能源管理與智慧調度，士林電機、群聯以及技嘉均為其股東

阿波羅電力也是特斯拉在台灣授權的Powerwall認證安裝商，雙方在再生能源應用部分有密切的合作關係，特斯拉也將派人出席阿波羅興櫃前法說會站台力挺。

阿波羅電力去年營收13.26億元，年增7.8倍，毛利率從前年的4.08%跳增至9.18%，去年人力與研發經費較高，主要工程都在今年認列，去年虧損3,000萬元，每股淨損0.79元。

股東 再生能源 營收

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