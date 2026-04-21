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櫃買家族再添三新兵

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買家族今（22）日再添三檔新兵，創新服務（7828）正式掛牌上櫃，新聿科、錸恩帕斯則是登錄興櫃市場。因台股近期表現強勁，新股掛牌行情備受期待。

創新服務承銷價628元，與昨日興櫃均價1,656.95元相比，有不小價差。此外，新聿科興櫃認購價主辦112元、協辦為116元，錸恩帕斯興櫃認購價148元。

事實上，創新服務掛牌未演轟動，先前競價時得標加權平均價格達1,233.72元，競拍均價為歷史第三高，僅次於鴻勁、印能科技；若以得標最高價2,211元計算，則是競拍史上第二高，僅次於鴻勁的2,285元。其輔導券商為凱基證券、福邦證券。

創新服務成立2004成立，於台中大甲設立工廠，為精密半導體自動化設備研發、製造及銷售的專業廠商，產品涵蓋探針卡相關設備整體解決方案，含自動植針機、精密雷射鑽孔設備、Probe Card檢測設備、探針修復設備等，以及Pogo Pin自動植針機、精密雷射返修設備等。

根據櫃買中心資料，創新服務2024年合併營收為4.06億元，稅後淨利為1.49億元，每股稅後純益（EPS）為4.95元；2025年合併營收為7.16億元，稅後淨利為2.27億元，EPS為6.19元。

興櫃方面，新聿科主要從事專業電感類被動元件的製造與銷售，專精於功率型電感器、濾波器、變壓器等磁性零組件之設計與開發。輔導推薦證券商為富邦、國泰以及國票。

錸恩帕斯主要營業項目為提供高科技產業的廠務系統工程，為產線正常運轉重要環節，屬於高科技產業廠務系統之一；另該公司也從事太陽能光電案場開發，依客戶需求，專注於建置客製化、高效能的太陽能發電系統。

營收 鴻勁

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