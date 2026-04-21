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飯店業卡位尾牙商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

2027年農曆春節大幅提前至2月5日除夕，壓縮企業尾牙檔期，加上台股頻創新高、企業獲利動能支撐下，引爆市場「搶場地」大戰提前開打，指標飯店業者雲品（2748）、晶華寒舍均已陸續接單。

雲品、晶華與寒舍均指出，今年企業詢價與訂席明顯提前，甚至提早一至兩個月啟動，大型企業卡位動作更為積極。業者觀察，今年不少企業預算，普遍較往年提升約5%至15%，帶動市場提前升溫。

雲品總經理丁原偉表示，旗下君品Collection及各館別觀察到，今年企業行號下訂意願明顯提前，以往約在每年7、8月才展開的詢價與訂位，今年自3月起便湧現詢價潮。截至目前已成功接單超過100場尾牙訂單，展現出「未雨綢繆、提前卡位」的強勁剛需趨勢。

這波提早半年的尾牙早鳥潮，由台北指標性飯店君品酒店、維多麗亞酒店、茹曦酒店、頤品大飯店開始，迅速擴散至桃園、台中、台南等都會區。丁原偉表示，目前已下訂的客戶規模自25桌至180桌不等，產業別以獲利穩健的「科技業」與「精密工業」為訂席大宗，反映出高產值產業在穩定成長之際，欲透過高品質的年終盛會犒賞員工。

晶華表示，今年企業尾牙規劃明顯提前，詢價與訂席時程普遍較往年早約一至二個月，部分中大型企業甚至於第2季即開始布局。整體看來，今年尾牙呈現「預算分化、體驗升級」的趨勢。部分產業（如科技業）維持高規格與穩定桌數，甚至略有成長；也有企業將資源集中於活動品質，例如餐飲升級與內容設計。

寒舍表示，目前接觸到的企業客戶來看，尾牙需求仍以大型企業最具動能，產業別以受惠台股表現及整體營運穩健的科技、金融及營造業為主，整體預算與規模大致維持穩定，部分企業甚至已有加碼桌數的規劃。若從近期整體產經氛圍來看，市場對台股走勢與科技產業後市普遍抱持較正向看法，也讓部分企業在年終活動預算與桌數安排上保有較高彈性。

以旗下台北喜來登的接單結構來看，由於可承接百桌以上大型尾牙的場地在市場上相對稀缺，不少大型企業原本就有「當年度活動結束後，即提前預訂隔年檔期」的慣例，大型企業提前布局、優先卡位的趨勢持續升溫。

晶華 寒舍 客戶

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