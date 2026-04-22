全民權證／同欣電 兩檔搶鏡

同欣電（6271）今年營運重回疫情前節奏，前三季可望呈現逐季成長態勢，公司對第4季也持續樂觀看待。法人預估，第2季營收季增高個位數可期，動能來自於光通訊以及陶瓷基板。

全年主要動能也將來自於此二領域，光通訊今年成長強勁，FAU對準業務的新設備將於第2季進廠、第3季完成認證並開始貢獻營收；陶瓷基板今年動能除來自新增的日系LED客人，公司也看到美系客戶Laser Submount需求提升，應用在電吸收調變雷射（EML∕CW Laser），預估第2季營收為30.4億元，季增8%，毛利率28.7%，單季每股純益（EPS）1.9元，全年上看8.4元。

看好同欣電後市的投資人，建議利用價內外15%以內、可操作天期為120天以上的商品介入。（凱基證券提供、記者周克威整理）

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