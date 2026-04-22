全民權證／川湖 押逾三個月

川湖（2059）受惠GB300提前放量與伺服器產品訂單強勁，今年首季營運淡季不淡。法人看好，隨GB系列出貨規模增加，以及Vera Rubin開始放量，加上ASIC晶片動能強勁，川湖在AI滑軌的高市占率將持續維持，帶動營收及獲利成長，後市營運可期。

法人分析，川湖因有完整的產品護城河，核心競爭優勢依舊領先，今年隨AI伺服器滑軌的數量與單價持續上升，全年展望樂觀。首季工作天數較少，後續隨著GB300、VR200、以及各大型雲端服務供應商（CSP）新一代ASIC量產，川湖今年營收可望呈現逐季成長態勢。

權證發行商表示，看好川湖後市的投資人，可挑選價內外5%以內，有效天期三個月以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（元大證券提供、記者何佩儒整理）

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