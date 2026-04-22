CPU漲價 PC品牌廠頭疼

記憶體與CPU等零組件供不應求，報價走升趨勢可能持續影響筆電售價。PC品牌廠包括華碩（2357）與宏碁等業者近期產品已開始漲價，但業者指出，記憶體供需失衡情況仍難解，英特爾除了協調供貨外，也開始調高價格，品牌業者正密切注意對終端產品影響。

PC品牌廠面臨記憶體、固態硬碟及英特爾CPU缺貨及漲價問題，為保毛利率，品牌廠多數已於第1季度啟動漲價，但隨著低價記憶體庫存於首季耗盡，本季PC價格明顯大幅攀升。

業界人士分析，去年至今各種零組件漲價，英特爾CPU也有缺貨及漲價議題。外媒日前報導，英特爾據傳將調漲CPU價格幅度10%，加重PC製造商成本負擔，更影響消費者購買意願。

近期英特爾攜手多家生態系合作夥伴，在台發表並展示一系列最新處理器，以及搭載新一代平台的裝置與應用。其最新的處理器平台包含Intel Core Ultra系列3與Intel Core Ultra 200HX Plus行動處理器，還有Intel Core Ultra 200S Plus桌上型處理器、Intel Core Ultra系列3邊緣運算處理器等。

因應整體市況，品牌廠在出貨英特爾處理器以外，也擴大採用超微（AMD）及高通（Qualcomm）的PC處理器，盡力降低CPU缺貨影響。

由於從今年第2季開始，PC產品大幅漲價，且平均漲幅達雙位數百分比，對於消費力道可能造成壓抑，加上首季市場已出現提前購買潮，對PC市場本季及下半年的需求量帶來隱憂。