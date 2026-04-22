漢唐、亞翔 四檔有戲

台積電在日前法說會中表示，1月預估的今年資本支出520~560億美元區間不變，但目前預估將接近高標，漢唐（2404）、亞翔（6139）等半導體廠務供應鏈營運將受惠，權證券商建議，可運用認購權證參與相關個股走勢。

漢唐是台積電重要協力廠，更是台積電力邀赴美協助建廠的夥伴，除深入參與2奈米廠建置之外，也加大投入CoWoS先進封裝廠建造，以強化技術優勢與市場競爭力，對海內外先進封裝廠訂單多所掌握。目前在手訂單逾1,322億元，客戶包含台系晶圓代工廠、美系記憶體廠、台系面板廠等，未來營運將受惠於台系晶圓代工廠不斷在美國、台灣擴廠。

漢唐在第1季營收走高，市場預估全季稅後純益26.6億元，季增0.6%、年增33.8%，每股純益（EPS）為13.9元。全年營收1,057.2億元，年增59.9%，稅後純益123.5億元，年增36.2%，EPS上看64.8元，明年有望進一步成長至74元。

亞翔為專業無塵室及機電整合工程的領導企業，營運據點包含台灣、中國大陸、新加坡、越南和香港，營收占比約為半導體74%、其他26%。3月營收83.4億元，月增53.2%、年增47.4%，累計前三月營收203.4億元，年增67.3%。

目前東協地區的半導體客戶為亞翔主要成長動能，以去年前11月的新簽合約金額占比來看，東協84%、台灣11%、大陸5%，新簽合約金額的產業分別為半導體97%、其他3%。

東協在建工程包含12吋晶圓代工廠總承攬及二次配工程、記憶體先進封裝廠全案統包工程、記憶體暨先進封裝廠基本設計案等，市場預估亞翔今年營收1,227.8億元，年增58.4%，稅後純益133.9億元，年增87.4%，EPS達56.9元。

看好漢唐、亞翔後市的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期100天以上的權證介入。