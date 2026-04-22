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外資調升目標價 智邦衝3,000元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
智邦。智邦／提供
智邦。智邦／提供

網通大廠智邦（2345）受惠新客戶需求持續擴大，既有客戶亞馬遜樂觀看待後市，Trainium 3也將從2026年第2季開始出貨。外資麥格理再度上修智邦2026年及2027年獲利預估，目標價更喊上3,000元。

智邦股價受到外資調升目標價激勵，昨（21）日開高走高，最高來到2,205元，終場上漲185元，收2,190元，再創新高，三大法人全部站在買方，單日買超1,417張。

法人分析，智邦資料中心用交換器持續從400G升級到800G，甚至已經布局1.6T交換器，今年上半年800G交換器貢獻營收比重可望來到雙位數；AI加速器模組部分客戶需求持續升溫，加上新規格產品即將出貨，也被視為是推升第2季營收關鍵。

此外，智邦積極布局全光網路，已經推出搭載博通Tomahawk 6的CPO交換器，更打造OCS全光交換器，最快可望下半年出貨，積極投入跨棟距的OWS光波長交換機，並加入IOWN聯盟，已與中華電信、日本NTT完成IOWN跨國全光網路串聯測試、台日分散式AIDC驗證。

因應市場及客戶需求，智邦近年擴大全球產能，日前公告馬來西亞子公司購買馬來西亞森美蘭州土地，交易金額為4,352.8萬令吉（約新台幣3.46億元）。

外資表示，近期亞馬遜致股東報告書中指出，Trainium 3本季開始出貨，相關產能幾乎已被預訂一空，顯示AI ASIC需求仍具高度成長潛力，Trainium 4將於2027年下半年推出。

營收 亞馬遜 智邦

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