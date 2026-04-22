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就市論勢／先進封裝、CPO 長線主軸

經濟日報／ 李蕙君（群益平衡王基金經理人）

盤勢分析

台股近期展現強勁漲升動能，創下歷史新高，主要核心來自全球半導體景氣強勁支撐，市場對先進製程與人工智慧應用高度期待，轉化為實質且龐大買盤動能。

美伊衝突緩解，成功吸引外資買盤回流，更為台股震盪走升提供充足流動性支撐。

從籌碼面觀察，法人機構近期轉為積極買超，外資近五個交易日累計買超超過1,600億元，顯示對後市展望持高度樂觀態度。散戶投資人融資餘額亦穩步增加，市場整體參與熱度持續升溫。

產業面看，半導體指標企業近期釋出第1季財報優於預期，毛利率與營業利益率均維持極高水準，並確認未來資本支出維持高標區間。在高端晶片需求穩健及全球資料中心應用擴張帶動下，高效能運算平台成長完全抵銷成本端波動。使得台股在多頭攻勢下依然穩健，並在電子、光電、玻璃與重電等板塊全面帶動下，呈現多點開花健康輪動格局。

投資建議

產業面確認人工智慧需求將持續爆發，且全球先進製程擴產動能無虞，大盤預期維持高檔震盪偏多強勢格局。

操作策略上，由於指數已處歷史高位，投資人應避免情緒性盲目追高，建議拉回偏多操作與分批布局，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。

核心布局應緊扣人工智慧基礎建設長線主軸，特別是半導體設備、先進封裝及光通訊技術中的共同封裝光學組件（CPO）等族群。

此外，電力基礎建設與重電設備族群在資料中心擴建帶動電力需求下，同樣展現與人工智慧趨勢高度連動性，屬於核心受惠領域。

隨財報季推進，市場對具備評價修復空間的上游材料族群，以及營收表現優於預期的通訊模組供應商，亦展現出高度重新定價興趣，相關類股表現可留意。

半導體 人工智慧 台股

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