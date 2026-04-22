神達伺服器擴產 一波波

神達（3706）持續擴張伺服器業務，總經理何繼武表示，2026年外在環境變數很多，包含地緣政治與零組件缺貨漲價等問題，但神達仍將持續成長，因應客戶需求，伺服器業務陸續啟動擴產，近期越南廠已開始生產，美國新廠則預計於第3季前量產。

神達因應伺服器龐大需求，近年持續在亞洲及北美擴產，包括台灣竹南廠、越南廠及美國新廠區，全部完工後，伺服器產能將明顯攀升。何繼武表示，神達越南廠今年3月開始生產，處於產能調整期。美國本土新增產能部分，目前建廠進度有一點延遲，但仍如預期在今年第3季開出。

神達伺服器近年業績持續成長及啟動大幅擴產，業界認為，很大原因在於美系大客戶近年持續擴張AI基礎建設所致。針對客戶集中度是否過高，何繼武指出，伺服器訂單不只來自美系大客戶，其他客戶也積極在擴張。

神達今年3月營收為121.57億元，月增28.7%、年增43.1%，創單月新高；累計今年首季營收318.64億元，季增4.3%，年增34.6%，也是單季新高紀錄。