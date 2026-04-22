快訊

新聞幕後／賴總統出訪受阻 大陸祭「經濟脅迫」 非洲3國難擋

等伊朗內部達成共識提和平協議 川普宣布停火協議延長

聽新聞
0:00 / 0:00

神達伺服器擴產 一波波

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

神達（3706）持續擴張伺服器業務，總經理何繼武表示，2026年外在環境變數很多，包含地緣政治與零組件缺貨漲價等問題，但神達仍將持續成長，因應客戶需求，伺服器業務陸續啟動擴產，近期越南廠已開始生產，美國新廠則預計於第3季前量產。

神達因應伺服器龐大需求，近年持續在亞洲及北美擴產，包括台灣竹南廠、越南廠及美國新廠區，全部完工後，伺服器產能將明顯攀升。何繼武表示，神達越南廠今年3月開始生產，處於產能調整期。美國本土新增產能部分，目前建廠進度有一點延遲，但仍如預期在今年第3季開出。

神達伺服器近年業績持續成長及啟動大幅擴產，業界認為，很大原因在於美系大客戶近年持續擴張AI基礎建設所致。針對客戶集中度是否過高，何繼武指出，伺服器訂單不只來自美系大客戶，其他客戶也積極在擴張。

神達今年3月營收為121.57億元，月增28.7%、年增43.1%，創單月新高；累計今年首季營收318.64億元，季增4.3%，年增34.6%，也是單季新高紀錄。

美國 營收 伺服器

延伸閱讀

毅嘉喜獲光通訊大單

毅嘉獲美系客戶包產能 搶攻光通訊商機

DRAM與NAND同步漲價、AI需求撐盤 力積電記憶體與邏輯晶圓代工回溫

無懼中東戰事、AI續熱 3月外銷訂單911億美元再創新高

相關新聞

外資調升目標價 智邦衝3,000元

網通大廠智邦（2345）受惠新客戶需求持續擴大，既有客戶亞馬遜樂觀看待後市，Trainium 3也將從2026年第2季開始出貨。外資麥格理再度上修智邦2026年及2027年獲利預估，目標價更喊上3,000元。

力積電第1季 EPS 3.36元

力積電（6770）昨（21）日舉行線上法說會，公布首季財報。受惠處分銅鑼廠房予美光認列一次性處分利益，單季淨利衝上142.3億元，季增2,276%，年增1,398%，每股純益3.36元。總經理朱憲國強調，扣除售廠利益後，首季本業仍獲利約5.6億元，營運由虧轉盈。

精誠AI營收將步步高

資服軟體大廠精誠（6214）董事長林隆奮昨（21）日指出，公司持續投資AI發展，預期今年AI營收占比有望接近一成，明年相關營收持續雙位數成長，帶動未來四年整體營收規模挑戰千億元。

神達伺服器擴產 一波波

神達（3706）持續擴張伺服器業務，總經理何繼武表示，2026年外在環境變數很多，包含地緣政治與零組件缺貨漲價等問題，但神達仍將持續成長，因應客戶需求，伺服器業務陸續啟動擴產，近期越南廠已開始生產，美國新廠則預計於第3季前量產。

CPU漲價 PC品牌廠頭疼

記憶體與CPU等零組件供不應求，報價走升趨勢可能持續影響筆電售價。PC品牌廠包括華碩（2357）與宏碁等業者近期產品已開始漲價，但業者指出，記憶體供需失衡情況仍難解，英特爾除了協調供貨外，也開始調高價格，品牌業者正密切注意對終端產品影響。

詮欣3月 EPS 0.18元

詮欣（6205）近期因股價波動，公告相關財務數字。昨（21）日公布3月稅後純益1,400萬元，年減48%，每股純益（EPS）0.18元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。