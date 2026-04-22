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精誠AI營收將步步高

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

資服軟體大廠精誠（6214）董事長林隆奮昨（21）日指出，公司持續投資AI發展，預期今年AI營收占比有望接近一成，明年相關營收持續雙位數成長，帶動未來四年整體營收規模挑戰千億元。

精誠集團啟動「全球IT服務」計畫，整合24個國家通路夥伴、200家國際合作原廠、50位跨國專案管理顧問PJM、21種跨境交易模式，以及250位東南亞在地員工資源，提供跨產業、跨金流、物流、商流、人流與資訊流的跨境商務專業服務，提升跨國導入與在地執行能力，協助台商全球布局。

精誠指出，在東南亞、日本美國等區域，建構可在地交付的完整機制，已經與台灣半導體產業、製造業、零售業以及金融業客戶在全球市場展開合作。

林隆奮說明，以AI智能整合為核心發展第三條成長曲線，透過整合算力、算法與算術，結合自主研發的企業級AI平台，提供企業更具彈性以及可擴展性的新型態服務，是精誠在未來十年創造第三條成長曲線的重要策略。

AI應用持續擴大情況下，精誠已經將國內累積的新型態服務經驗逐步複製至不同產業與海外市場，包含協助政府藥品管理機關導入決策型AI，在零售產業則透過AI整合銷售與顧客數據，將分散資訊即時轉化為營運建議，協助優化促銷與人力配置。

後續AI商機及台商全球化布局推動下，林隆奮看好今年AI相關營收上看30億元水準，占營收近一成左右，明年仍有望持續雙位數成長，AI業務帶動公司在未來四年挑戰全年營收達到千億元規模。

林隆奮強調，台灣資服業未來有很大成長空間，與世界級的客戶合作共同出海，將為資服業爭取更大的舞台。

業界指出，精誠透過AI切入日本電信產業、中東及北美等相關客戶供應鏈，與台灣科技大廠布局全球，帶動未來營運動能。

日本 美國 東南亞

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