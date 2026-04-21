新代3月獲利倍增每股賺8.13元 AI和機器人帶動

智慧製造解決方案廠商新代科技今天下午公布3月自結歸屬母公司業主淨利新台幣5.68億元，較2025年同期大增106.06%，單月自結每股純益8.13元，若以新代股本約7.18億元粗估，3月單月獲利達新代股本的79%。

新代今天股價持續走揚，早盤觸本身歷史新天價1965元，也創收盤新高1940元，漲幅1.31%。由於股價在集中交易市場達公布注意交易資訊標準，新代公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

新代自結3月合併營收22.46億元，月增138.53%、年增48.61%，創歷史單月新高，3月自結稅前獲利7.43億元，年增103.25%。

法人分析，新代受惠中國高階工具機帶動控制器需求，此外人工智慧AI伺服器應用水冷快接頭及機器人關節模組等需求強勁。

新代先前指出，打造整合AI、物聯網（IoT）與雲端系統的智慧製造平台，並重新定義控制器效能，讓控制器能與雲端及整廠設備協同運作，提升感知、分析與即時執行能力。

新代表示，公司以「單機智慧化、單元自動化、整廠數位化」為策略主軸，對應智慧製造升級需求外，也提供智慧機器人電控與關鍵組件整合方案。