台達電市值衝5.23兆！量價榜4檔飆天價 資金全面卡位權值與記憶體

台股21日量價齊揚，成交值放大至9,815億元，集中市場與櫃買指數雙雙創歷史新高。觀察成交量與成交值前十名榜單，資金聚焦AI與權值股，聯發科（2454）收漲停2,090元，台達電（2308）攻2,015元、市值突破5兆元，與穩懋（3105）、臻鼎-KY（4958）同步創高，顯示資金持續集中高價電子龍頭，強化多頭結構。

台達電今日收2,015元，再創新天價，盤中一度攻上2,035元，連兩日獲三大法人買超力挺。隨著市場聚焦4月30日法說會，800VDC電源架構、AI伺服器電源與全球產能布局成為焦點，法人預期AI電力需求進入長周期擴張，公司亦提前規劃至2029年需求，產能策略採「寧可超前、不留缺口」，強化長線成長想像。

在量能與資金結構方面，台股今日成交量與成交值同步放大，市場資金明顯集中在AI供應鏈與題材股。成交量前十名以ETF與面板、記憶體族群為主，包含主動統一台股增長（00981A）、主動群益科技創新（00992A）、聯電（2303）、友達（2409）、群創（3481）、台玻（1802）、華邦電（2344）等皆擠進榜單。

成交值方面則由權值與AI概念股主導，台積電（2330）、聯發科、穩懋、臻鼎-KY、聯電、南電（8046）、南亞科（2408）、金居（8358）、華通（2313）、台達電齊聚前十。其中旺宏（2337）更強勢鎖漲停，收132.5元，成為盤面亮點。

個股表現上，量價創高族群明顯集中於半導體與電子權值鏈。穩懋盤中攻上637元、收617元；聯發科強勢漲停收2,090元；臻鼎-KY盤中觸及325.5元、收315元；台達電則同步刷新歷史高點，穩居高價股核心。

籌碼面上，三大法人單日大舉買超台玻達3萬7,588張、華邦電買超9,225張。其中，外資持續加碼華邦電、累計連4日買超逾8.6萬張。資金流向顯示，短線除AI電力與權值股外，記憶體與玻纖等題材同步吸金。

整體來看，台股資金集中度持續升高，台達電在AI電源與法說行情加持下成為盤面核心指標股之一，不僅推升市值突破5兆元關卡，也象徵AI電力基礎建設題材正進入長線資金配置主軸。