這家封測廠 法人目標價已看到388元

台積電（2330）營運前景大好，吸引市場高度關注，也使得相關「台積電概念股」水漲船高，受到市場買盤大舉追捧。其中京元電（2449）憑藉在高階AI晶片測試技術的領先地位，成為台積電CoWoS先進封裝與CPO封測的關鍵合作夥伴。

AI前景一片大好，帶動台積電營運前景展望樂觀；而台積電為因應出貨需求，除了不斷擴增生產能量外，也大量釋出外包訂單，特別是台積電先進封裝產能供不應求，擴大外溢訂單至京元電，帶動其產能滿載並積極擴產。

事實上，隨客戶測試需求提升，京元電資本支出預算有望逐季上修，2026年主要擴廠於苗栗頭份、桃園楊梅、新加坡廠區；預計2027年主要擴廠於苗栗銅鑼、苗栗竹南廠區等，明年上半年將有新產能開始貢獻營收。

法人指出，京元電擁有自製燒錄測試（Burn-in）爐技術優勢，於AI GPU、ASIC 晶片的成品測試（Final Test，FT）中具備領導地位。預期2026-2027年ASIC客戶FT測試需求提升，將成為營收成長的重要動能。

由於看好京元電後市展望，內外資法人紛紛給予「買進」或「優於大盤」的正向評等，目標價目前則以外資高盛證券的388元最高，其他如中投信顧的380元、永豐投顧的365元、瑞銀證券的360元等，距離收盤價至少還逾三成。