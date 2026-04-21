力積電財報／首季EPS 3.36元獲利暴增 扣除美光售廠利益本業仍轉盈

晶圓代工廠力積電（6770）21日召開首季法說會並公布財報，首季稅後純益142.31億元，較去年第4季虧損6.54億元大幅轉盈，每股稅後純益3.36元，前一季為每股虧損0.16元。公司首季獲利暴增，主要來自出售廠房予美光所認列的一次性處分利益；不過，若扣除美光售廠相關利益，力積電首季本業仍較上季翻正，獲利達5億多元，顯示營運狀況已較前一季明顯改善。

力積電首季毛利達13.88億元，毛利率由去年第4季6%提升至10%。力積電副總暨發言人譚仲民指出，首季營運成長動能主要來自兩大因素，一是DRAM市場價格回升，帶動記憶體相關業務貢獻增加；二是邏輯製程產品平均售價調整，有助改善整體毛利表現。

產品組合方面，DRAM為首季最大產品線，占比由去年第4季34%提升至38%，主要受惠DRAM價格明顯走揚，帶動銷售結構占比擴大。PMIC占比則由21%降至18%，但這並非PMIC銷售轉弱，而是DRAM報價大幅上漲、墊高DRAM比重，使PMIC在整體結構中的占比被稀釋；實際上，PMIC銷售動能仍維持成長。

地區別方面，台灣占比由去年第4季49%提升至52%，仍為最大銷售區域；歐美占27%，亞洲占21%。公司表示，由於DRAM客戶以台灣IC設計業者為主，隨著DRAM價格上揚，相關訂單貢獻同步擴大，使台灣地區成長幅度相對突出。客戶別方面，Fabless設計公司占比由80%升至83%，IDM整合元件廠占比則由20%降至17%。

財務結構方面，截至首季底，力積電現金水位達255.5億元，財務體質進一步強化，可為後續營運與資本支出提供支撐。力積電也因應美光釋出高頻寬記憶體（HBM）代工單需求，今年資本支出規劃為5.12億美元，後續將視需求狀況進行機台添購。