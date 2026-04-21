力積電售廠大幅挹注獲利 首季獲利142.3億元、每股純益3.36元

力積電（6776）今日舉行法說會，公布2026年第1季營運成果，單季營收達135.7億元，季增、年增均呈雙位數成長；受惠出售廠房予美光帶來一次性處分利益，單季稅後純益達142.3億元，每股純益3.36元，帶動整體獲利表現大幅躍升。

力積電發言人譚仲民表示，若排除出售苗栗銅鑼廠該筆一次性收益，力積電第1季本業仍已順利轉虧為盈，獲利規模約逾5億元，顯示營運體質已明顯改善，正式進入正向循環階段。

力積電第1季12吋約當晶圓出貨量為41.5萬片，與上季持平，但產能利用率由去年第四季約80%提升至88%，顯示客戶需求明顯回溫，產線稼動率持續拉升，工廠運轉效率同步改善。

在獲利結構方面，第一季毛利率回升至10%，較上季提升4個百分點。公司指出，若扣除一次性交易及相關費用提列影響，實際毛利率改善幅度接近5個百分點，反映產品組合與價格條件同步優化。

譚仲民指出，力積電首季營運成長動能，主要來自兩大因素：一是DRAM市場價格回升，帶動整體記憶體相關業務貢獻增加；二是邏輯製程產品平均售價（ASP）調整，有助提升整體營收與毛利表現。

在區域營收分布方面，台灣市場占比明顯提升。公司表示，由於DRAM客戶以台灣IC設計業者為主，隨著價格上揚，相關訂單貢獻同步擴大，使台灣地區營收成長幅度相對突出。

此外，截至第1季底，公司現金水位達255.5億元，財務結構顯著強化，為後續營運與資本支出提供穩定支撐。

展望後市，公司指出，在DRAM報價持續回升與產能利用率維持高檔帶動下，第二季營運動能可望延續，毛利率也有機會進一步改善，全年營運將朝穩健成長方向推進。

力積電為因應美光釋出高頻寬記憶體（HBM）代工單，決定今年資本支出5.12億美元，將視情況進行添購機台。