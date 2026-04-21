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AI熱潮外溢效應延伸至成熟製程 法人調高聯電目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

隨AI熱潮外溢效應延伸至成熟製程，聯電（2303）傳出正式向客戶發出下半年漲價通知。法人指出，議價能力提升，將帶動本益比新一輪重估，調高投資評等至買進，同步上修今年獲利預估值及目標價。

壽險金控旗下投顧法人分析，聯電目前正與客戶積極協商漲幅細節，研判最終於5月達成共識，7月正式生效，供應鏈調查顯示，迥異於2025年僅對特定成熟製程節點或平台漲價，這次更廣泛適用於各客戶群及製程平台。

法人認為，這次漲價主因來自原物料、能源及物流等成本持續上漲，加上採購關鍵製造設備所需資本支出大幅增加。

需求面來看，AI熱潮造成全球供應鏈結構性供不應求，進一步緊縮8吋晶圓及12吋晶圓成熟製程產能，法人評估這次漲價不至於對所有客戶一體適用，而是根據產品組合策略、現有產能協議、個別客戶長期合作關係長短及緊密度等因素調整。

法人表示，聯電第2季營收可望季增中高個位數百分比，主要受惠8吋等產能利用率提升，及產品組合優化，並持續提升28/22奈米營收比重，隨平均銷售單價預估提升8%至10%，預期下半年展望將優於預期。

聯電是僅次於台積電（2330）、三星、Global Foundries、中芯國際的全球第五大晶圓代工供應商，主要提供非先進、成熟製程的重要產能。法人說，聯電漲價顯示目前市場對成熟製程晶片的供給緊張程度，與先進製程競賽同樣關鍵。

聯電 營收

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