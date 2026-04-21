Google大會引爆！聯發科領 IC 設計4千金創天價 力旺今年飆150%陷震盪

台股IC設計族群21日全面走強，在AI題材與市場對雲端晶片新一輪需求預期帶動下，資金明顯由權值電子轉向高階設計股。其中聯發科（2454）盤中亮燈漲停，衝上2,090元歷史新高鎖死，不僅刷新個股紀錄，也帶動信驊（5274）、力旺（3529）、創意（3443）等隨之創高，成為整體IC設計族群走強的火車頭。

市場焦點集中於即將於美西時間4月22日登場的Google Cloud Next大會，外界預期將聚焦AI運算與雲端晶片布局，包含TPU與客製化AI ASIC應用進展，帶動市場對AI供應鏈需求再度升溫。法人指出，在AI伺服器與雲端運算規模持續擴張之下，晶片設計端的戰略地位快速提升，也推動市場對IC設計族群進行新一輪評價重估。

在聯發科強勢領軍下，高價IC設計族群同步點火，資金明顯集中至具備IP與AI應用能力的個股，族群呈現高度比價與輪動效應。矽智財龍頭力旺電子今年以來漲幅達153.47%，盤中一度改寫4,570元歷史新高，隨後受獲利了結賣壓影響回落至平盤附近震盪；伺服器管理晶片大廠信驊科技受惠AI伺服器升級需求持續發酵，不僅年內漲幅逼近99%，盤中更突破15,000元關卡、最高來到15,680元，再創台股股王新高；ASIC設計代表創意電子則延續強勢格局，漲幅達68.47%，盤中衝上3,830元新天價，持續吸引資金進駐。

同時，世芯-KY（3661）與祥碩（5269）等高階IC設計個股亦同步走揚，顯示資金已由過去以成熟製程與權值電子為主的配置，加速轉向AI運算、客製化晶片與高速傳輸相關設計端供應鏈，高附加價值族群成為盤面主導力量。

族群擴散效應亦進一步延伸至中小型IC設計股，市場資金沿著AI題材向下游與周邊應用擴散，形成集體性輪動格局，盤面出現明顯「集團軍作戰」態勢。其中，達發（6526）、九暘（8040）、亞信（3169）等個股盤中全數亮燈漲停，安國（8054）、金麗科（3228）、威盛（2388）等亦同步鎖住漲停板，資金追價意願強烈，進一步強化整體IC設計族群的多頭氣氛。

法人指出，聯發科強勢突破並領軍IC設計族群，象徵市場資金結構正進入新一輪重配置階段，AI時代下「設計端」的重要性持續提升，已逐步與製造端並列為產業核心。不過短線漲幅快速擴大，高價IC設計族群乖離率升高，加上大會題材仍屬預期階段，若後續利多未如預期兌現，盤面震盪風險亦將同步升溫，後續操作仍須留意節奏變化與資金輪動速度。