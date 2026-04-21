科技巨頭發展量子電腦 這檔切入量子運算、股價連拉五根漲停

輝達（NVIDIA）4月14日發布全球第一個開源的量子AI模型，旨在協助量子運算研究，除了輝達，Google等科技巨頭都在關注量子電腦發展並參與其中。千附精密（6829）協助全球量子運算領導企業開發「超低溫量子設備系統」，已完成驗證並出貨，加上3月獲利自結每股純益達1.13元，推動股價21日直接跳空漲停至238元，連續拉出五根漲停板。

傳統解析模型常常一個模擬要跑上數月甚至數年，而透過量子運算，便能大幅加速，在極短時間內，完成現有超級電腦需要耗費宇宙年齡的時長才能完成的計算。

輝達在4月14日「全球量子日」發表全球第一個量子AI開源模型「Ising」系列，提供量子糾錯與校準，解碼速度較傳統方案提升最高2.5倍，精度提升最高三倍，加速量子落地實現。輝達執行長黃仁勳表示，「AI對於讓量子計算走向實用至關重要」，並將Ising定位為量子機器的「控制平台」與「操作系統」，提高其穩定性。

千附精密研發生產各種高科技之關鍵性零組件、一體成型加工鋁合金高真空腔體、真空關鍵零組件、不銹鋼高真空腔體等。千附精密指出，與全球量子運算領導企業合作開發「超低溫量子設備系統」，已完成驗證並出貨。

千附精密指出，「超低溫真空腔體系統」主要應用於量子電腦核心運作環境，需在接近絕對低溫的條件下穩定運行，對材料選擇、製程精度及系統整合能力皆提出極高要求，而公司成功克服超低溫環境下的結構穩定與超低溫密封挑戰，並完成高規格品質驗證與超低溫循環測試。

千附精密昨日也因股價飆漲，達公布注意交易資訊標準，公告3月單月獲利自結，3月營收2.81億元，年增107%，創歷史新高，稅後淨利6,700萬元，每股純益1.13元，年增163%。

公布單月自結獲利後，千附精密今日再攻漲停，已拉出第五根漲停板，自4月8日以來股價翻倍。