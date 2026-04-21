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日本強震牽動NAND供應疑慮 台股記憶體回神 宇瞻亮燈、宜鼎大漲逼停

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

日本三陸沖發生強震，市場擔心日本東北半導體與記憶體供應鏈可能受到干擾，加上美股記憶體指標股題材延燒，帶動台股記憶體族群21日早盤集體回神。威剛（3260）、宇瞻（8271）及宜鼎（5289）皆衝上漲停板，群聯（8299）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、創見（2451）與晶豪科（3006）同步大漲，記憶體成為今日台股盤面最整齊的強勢族群。

日本昨日下午於東北三陸沖發生強震，震央位於日本東北地區近海，陸地最大震度達5強，氣象廳一度對岩手縣、青森縣、宮城縣及北海道太平洋側沿岸發布海嘯警報；日本媒體也報導，岩手縣久慈港觀測到約80公分海嘯。由於岩手縣北上市為鎧俠與SanDisk北上工廠所在地，該廠又是因應AI需求擴張的重要Flash記憶體生產據點，市場因此放大解讀NAND Flash供應可能出現變數。

記憶體族群近期雖因漲多出現修正，但基本面仍有AI伺服器、資料中心、高容量儲存與NAND Flash報價上行等支撐。這次日本強震雖尚未證實造成主要記憶體廠重大停產，但在供需原本偏緊的背景下，任何地震、物流或設備復歸不確定性，都容易被市場解讀為供給風險升高，進一步推升台股記憶體族群的短線題材熱度。

半導體 南亞科 威剛

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