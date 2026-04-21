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外資偷跑卡位？三星停產LPDDR4點火記憶體 宇瞻創天價、DRAM雙雄強彈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

三星傳出正式停止LPDDR4系列生產，加速轉向高毛利AI規格，加上罷工陰影籠罩，台股記憶體族群21日聞風暴走，模組廠宇瞻（8271）強拉第3根漲停寫天價，南亞科（2408）、華邦電（2344）也攜手彈回10日線上。

全球記憶體龍頭三星電子傳出已通知客戶即日起停產LPDDR4/4X行動記憶體，不再接受新增訂單。業界分析，三星此舉是為了將產能騰給獲利更高的LPDDR5X與HBM晶片，以應對輝達NVIDIA）Rubin平台帶動的AI運算浪潮。

不僅供給側減產，三星內部勞資糾紛更讓市場神經緊繃。三星工會將於23日舉行大規模集會，若談判破裂，計畫於5月底發動為期18天的罷工。供給縮減疊加生產中斷疑慮，帶動SK海力士早盤應聲大漲近4%，台股供應鏈更隨之點火。

在台股盤面上，模組廠表現最為強悍。其中，宇瞻帶量噴出逾1.2萬張，股價拉出第3根漲停鎖在216.5元歷史新天價。宇瞻第1季財報驚艷市場，EPS衝上14.54元，單季賺贏去年全年2倍，年增幅高達19倍，反映出漲價紅利與Server SSD布局進入收穫期。

受此激勵，十銓（4967）、威剛（3260）、宜鼎（5289）等模組大廠紛紛亮燈漲停。法人指出，隨DDR5滲透率提升與AI伺服器需求激增，具備低價庫存紅利與高毛利工控應用的模組廠，評價可望獲得上修。

先前低檔整理的DRAM雙雄南亞科與華邦電，在三星退場消息激勵下，今日雙雙漲逾半根停板，並順利收復10日均線。市場預期，三星退出LPDDR4戰場後，南亞科與華邦電將躍升為該規格的主力供應商，不僅具備更強的產業話語權，更有望延續報價漲勢。

值得關注的是，籌碼面已先行透出端倪。外資於20日便提前擴大卡位，單日搶進華邦電近5萬張，奪下買超排行冠軍；同時也大手筆布局力積電（6770）逾3萬張及南亞科9,127張。

不過，從產業面觀察，LPDDR4漲勢來自三星電子退場帶動的「物稀為貴」，本質仍屬成熟製程的最後紅利；長線資金終將回流至具備LPDDR5X與HBM研發實力的領先廠。至於罷工題材，屬短期供給干擾，若後續和解或規模不如預期，市場情緒恐快速降溫。

就股價面而言，記憶體族群日前股價飆漲一波、乖離擴大，又具高度景氣循環特性，當利多全面發酵、股價衝上高檔之際，往往也是資金調節訊號浮現之時。投資人宜聚焦具備實質獲利與技術升級動能的標的，並嚴守操作紀律，以因應高檔震盪風險。

輝達 NVIDIA 三星電子

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