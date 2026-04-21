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聯發科亮燈漲停攻2090元、股價超車台積電 AI ASIC 題材再度點火

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

IC設計龍頭聯發科（2454）21日早盤不僅突破2,000元大關，股價更是亮燈漲停，攻上2,090元，上漲190元，不僅再創歷史新高，也一舉超車台積電股價，成為今日台股電子權值股最受矚目的焦點。

聯發科這波強攻已不只是單純高價股比價行情，而是資金重新評價公司在AI資料中心與客製化晶片市場的角色。美系外資高盛看好聯發科AI ASIC成長動能，將12個月目標價由2,200元調升至2,454元，剛好與聯發科股票代號相同，也讓「2454看2454」成為盤面話題。

聯發科近年積極切入資料中心ASIC市場，已逐漸從手機晶片龍頭，轉向AI運算供應鏈重要參與者。聯發科總經理陳冠州曾表示，今年資料中心相關投資估計將比去年倍增，相關產品線可望成為未來三年成長最快業務，並有機會躍居第二大營收項目。

法人看好之處在於，AI ASIC不只帶來營收規模想像，也可能改變聯發科的產品組合與評價邏輯。高盛報告預估，聯發科2026年AI ASIC營收貢獻可望上修至20億美元，2027年進一步大幅提升至123億美元，若後續專案推進順利，將使市場對聯發科的定位從消費性IC設計廠，轉向兼具AI基建成長題材的高階晶片平台公司。

營收 台積電 高盛

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