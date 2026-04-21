昇陽半導體早盤亮燈漲停 再生晶圓及薄化代工業務受市場關注

再生晶圓廠昇陽半導體（8028）21日早盤買盤強勢湧入，股價開高走高，盤中亮燈漲停，來到209.5元，上漲19元，成交量放大至逾2.4萬張，成交金額突破50億元。

昇陽半導體今日股價轉強，主要反映市場對再生晶圓、晶圓薄化需求升溫的期待。公司主要業務為晶圓再生與晶圓薄化代工，產品應用於半導體製程與先進封裝相關領域；隨著AI、高效能運算與先進製程需求持續擴大，晶圓廠對製程監控、成本控管與先進封裝製程支援需求提升，也讓再生晶圓及薄化代工業務受到市場關注。

昇陽半導體首季營收13.03億元，年增20.41%，營運動能延續成長趨勢。公司去年全年獲利7.56億元，年增54%，每股純益4.37元，顯示再生晶圓需求放大下，營收與獲利同步墊高。

市場對昇陽半導體後市的期待，也與擴產計畫有關。昇陽半因應AI與先進製程帶來的再生晶圓需求，已通過43.79億元資本支出案，分階段擴大產能；再生晶圓月產能規畫由原先2026年的95萬片，大幅上修至120萬片，擴產效益被視為後續營收成長的重要動能。