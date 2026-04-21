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聯發科衝上2,080元創天價 超車台積電

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
聯發科執行長蔡力行 。圖／本報資料照片 蔡棹舟
聯發科執行長蔡力行 。圖／本報資料照片 蔡棹舟

IC設計龍頭聯發科（2454）21日開高走高衝破2,000元關卡，一度拉升至2,080元，寫歷史新高，股價超車台積電（2330）。

聯發科3月合併營收632.19億元，月增62.29%，年增12.9%，創單月歷史新高；累計今年第1季合併營收1,491.51億元，季減0.69%，年減2.71%；預計30日召開法說會。

Google年度盛會「Google Cloud Next '26」預計美西時間4月22日至24日在拉斯維加斯登場，市場預期將端出最新v8架構張量處理器（TPU），引爆新一波TPU熱潮，法人看好台積電、聯發科、鴻海（2317）、廣達（2382）、英業達（2356）等可望受惠。

聯發科創2,080元新高價，點火九暘（8040）、禾瑞亞（3556）、威盛（2388）衝上漲停，新唐（4919）、盛群（6202）、研通（6229）、安國（8054）等IC設計族群個股聯袂揚升。

台積電早盤以2,050元開出，一度拉升至2,075元， 聯發科以1,930元開出後一度衝達2,080元，寫歷史新高，股價超車台積電，盤中漲幅逾7%。

拉斯維加斯 台積電 鴻海

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