聯發科衝上2,080元創天價 超車台積電

IC設計龍頭聯發科（2454）21日早盤不僅突破2,000元大關，股價更是亮燈漲停，攻上2,090元，上漲190元，不僅再創歷史新高，也一舉超車台積電股價，成為今日台股電子權值股最受矚目的焦點。

2026-04-21 10:22