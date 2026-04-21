聯發科股價衝破2,000元大關 法說倒數市場聚焦 AI ASIC 與本季展望

IC設計龍頭聯發科（2454）21日股價正式突破2,000元大關，隨著公司預計於30日召開首季法說會，市場提前進入法說行情暖身階段。

聯發科近期基本面表現也為股價提供支撐。公司3月合併營收達632.19億元，月增62.29%、年增12.9%，創單月歷史新高；累計首季營收1,491.51億元，季減0.69%、年減2.71%，達成先前財測目標區間高標附近，顯示儘管手機終端需求仍受記憶體與零組件成本上揚影響，整體營運仍維持一定韌性。

法人指出，聯發科股價站上2,000元，不只是高價股題材發酵，也反映市場對公司中長期成長結構重新評價。過去聯發科營運重心以智慧手機晶片為主，但近年積極擴大智慧裝置、車用、邊緣AI與客製化AI ASIC布局，使投資人對其成長想像逐步由消費性電子，延伸至AI基礎建設與高階運算應用。

市場目前關注4月30日法說會三大重點，包括本季智慧手機晶片需求是否回溫、AI ASIC業務進展與貢獻時程，以及毛利率與研發費用變化。由於先前市場已將聯發科視為台股AI ASIC潛在受惠指標，若公司在法說會釋出更明確客戶合作、出貨節奏或營收展望，可望成為股價後續能否延續高檔攻勢的關鍵。