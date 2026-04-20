台指期 多頭格局延續

台股昨（20）日呈開高震盪格局，資金回流電子族群，指數盤中最高達37,344點再創歷史新高，終場指數上漲154點，收在36,958點；台指期則上漲176點至37,254點，正價差達295.2點，但外資未平倉淨空單仍持續增加。期貨商表示，短線指數震盪仍屬良性整理，多頭將延續。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加453口至4,780口，其中，外資淨空單增加1,467口至42,618口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加85口至909口。

永豐期貨指出，在昨日選擇權未平倉量部分，5月買權最大OI落在38,000點，賣權最大OI落在26,900點，4月第四周周五結算的買權最大OI落在40,900點，賣權最大OI落在32,000點；外資台指期買權淨金額2.07億元，賣權淨金額0.07億元。

中東緊張情勢短期雖將影響市場情緒，但難以改變中期趨勢，故過度解讀反而容易錯失輪動機會，昨日尾盤下殺更像是短線技術性調節與部位轉換，而非趨勢反轉訊號，尤其櫃買強勢已提供關鍵驗證，只要中小型股續強、資金持續輪動，指數即使震盪仍屬良性整理，後續反而有利於多頭延續。

台新期貨表示，目前指數持續站穩在所有均線之上，後續若地緣政治風險不再升高，市場資金將持續回流，將提供指數後續上攻動能。