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震旦行強攻車用 3D 列印
震旦行（2373）集團強攻車用3D列印商機，旗下子公司通業技研端出全新一站式數位製造方案，透過3D列印與智慧量測，協助汽車產業升級。
通業技研副總經理張敏男指出，汽車產業正處於電動化轉型與供應鏈重組的重要階段，開發速度、生產彈性與品質驗證效率，已成為企業競爭力的關鍵，該公司透過3D列印與智慧量測的整合能力，可協助更多製造業顧客加速導入智慧製造，掌握新一波產業升級商機。
通業技研並於於2026年台北國際汽車零配件展展示整合3D列印與智慧量測的一站式數位製造方案，藉此搶攻汽車產業市場商機。
據悉，此次通業技研於展會中展出的整合方案，串聯「掃描、設計、列印、驗證」流程，涵蓋產品打樣、治具開發、尺寸量測到品質檢測等關鍵環節。
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