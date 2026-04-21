不銹鋼族群營運升溫 允強、運錩、有益等進補

國際鎳價走強，每公噸來到1.8萬美元區間，單周漲幅逾5%，不銹鋼產業同步受惠，市場普遍預期5月盤價將延續上漲走勢，不銹鋼景氣偏多發展，華新麗華（1605）、允強、運錩、有益營運動能升溫。

華新麗華近年不銹鋼事業向上拓展，攻航太也攻AI，全面朝向高值化。近期，大陸AI資料中心需求大爆發，華新旗下冷精棒已經打入中國大陸的AI伺服器供應鏈，隨著市場需求提高下，預期訂單也將逐漸增多。

華新表示，AI伺服器晶片功率高，需要以液冷方式運作，解決發熱問題，而液冷散熱系統中的關鍵零組件為快接頭，華新的冷精棒主要就是用在快接頭，預期未來這一塊成長速度會非常快。

此外，華新不銹鋼事業近年進行併購，向上拓展航太、AI、核能等領域，近期SMR新式核電商機大，華新亦拚當供應鏈。

鎳價上漲方面，上市不銹鋼廠主管表示，倫敦金屬交易所（LME）鎳價一度升至每公噸1.86萬美元，顯示不銹鋼成本線大幅上移，進一步帶動市場追漲氣氛。

唐榮專家指出，不銹鋼價走高，除中東戰事影響能源與運費成本外，印尼鎳礦政策調整更是關鍵，印尼是全球最大鎳供應國，近期推動礦區價格計算新制，提高出口基準價格，鎳礦成本上升，影響所及，印尼青山集團全面調漲出口報價，亞洲市場價格同步跟進，不銹鋼價每公噸漲30美元以上。

另一方面，大陸不銹鋼期貨出現連續八個交易日上漲，價格突破每公噸人民幣1.5萬元，創下近兩年新高，現貨市場同步走強。

法人分析，原料端持續走高、期現貨同步上揚，代表行情進到結構性上漲，不銹鋼價短期易漲難跌。國內不銹鋼上游廠唐榮、華新等5月盤價有望持續調漲，並可逐步轉嫁，鋼廠低價庫存將轉化為帳面利益，有助毛利改善，營運有望優於預期。

主力不銹鋼管廠允強在土耳其新廠投產後，腹地涵蓋歐洲、中東及北非，受惠價格上揚，內外銷產品報價墊高，營運表現呈中性偏多。

運錩為流通與加工型專業廠，在鋼價上行階段，可透過存貨價值提升與價差操作獲利，短期營運彈性最大，加上其精密不銹鋼領域表現優秀，中長期展望看俏。