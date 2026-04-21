國產搶低碳混凝土商機

聯電（2303）受惠晶圓代工漲價風由一線吹至二線，在內外資法人紛紛看好下，近來股價接連大漲，昨（20）日跳空開高收高，終場大漲3.9元、收76.9元，攀波段反彈高峰，表現相當亮眼。

2026-04-21 01:06