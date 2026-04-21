12檔中小型題材股 強強滾

台股昨（20）日延續多頭格局，盤面題材股良性輪動，內資主導的櫃買市場強勢創高，華星光（4979）、穩懋等獲法人青睞的中小型股強強滾，專家預期後市仍有上檔空間，建議可趁盤中震盪壓回時布局，短線價差操作。

中東緊張情勢降溫，加上人工智慧（AI）股展望轉趨樂觀，美股四大指數上周五全數收紅，科技股為主的那斯達克、費城半導體指數持續創高，帶動台股昨日高檔震盪，櫃買市場大漲3%，表現優於集中市場，拉出連十紅。

受惠外資、投信、融資近期同步偏多操作，櫃買市場量價持續增溫，以法人近五日買超逾700張的富櫃200指數成分股來看，良維、新應材、華星光、金居、上詮、穩懋、精材、環球晶、力旺、中美晶、世界、聖暉*等，單日漲幅達4.6%至10%不等。

AI算力軍備競賽持續升溫，資料中心傳輸瓶頸成為整個產業鏈的下一個焦點，隨「光進銅退」趨勢興起，近期美股光通訊股表現亮眼，帶動台灣矽光子概念股漲勢不止，華星光昨日股價攻頂收708元，續寫掛牌後歷史新天價，上詮、穩懋等同步漲停。

矽晶圓產業逐漸擺脫低迷，主因半導體市場持續成長，加上全球供應鏈在地化，法人預期，拜AI、HPC等趨勢推動，加上手機、個人電腦等庫存回補，2024至2029年12吋矽晶圓需求年複合成長率5.3%，環球晶、中美晶雙雙出現補漲走勢。

大型本國投顧分析，加權指數日KD已進入超買鈍化區，RSI維持向上擴張，顯示多方趨勢動能強勁，但短線乖離率不小，提防地緣政治紛擾持續恐形成拉回壓力，所幸櫃買指數穩健創高，中小型股輪動快且交投熱絡，有助維繫市場多頭人氣。