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國建：2026年房市價漲量縮

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北報導

國建（2501）昨（20）日召開法說會，今年預計完工個案三筆、總銷共90億元，且均已完銷。針對今年房市，國建資深副總經理林清樑指出，在總體經濟穩健下，預期今年房市「價漲量縮」，尤其房價已經降無可降，另，儘管房市變數多，但剛性需求存在，接下來依然是個案表現的時代。

推案量上，國建今年上半年已推出高雄「國泰明誠」，下半年度將視市況評估推出台北、台中及台南共3案，全年預計共4案，總銷約230億。國建表示，目前 北、中、南、高均有推案儲備，儲備量約400億元，動能無虞。

針對整體經濟，國建認為，國內在AI人工智慧、高效能運算及雲端應用之強勁需求驅動下，出口動能全年表現穩健，預計國內景氣將延續內外皆溫之態勢，惟後續仍須密切觀測國際間關稅政策變動及地緣政治衝突之風險，整體展望維持審慎樂觀趨勢不變。

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