豐興鋼筋平盤 台鋼跌價

豐興（2015）昨（20）日鋼筋新價平盤，台鋼集團所屬易昇、慶欣欣卻每公噸下跌100元，鋼筋價格出現分歧，凸顯部分鋼廠開始小幅回調報價，但主流盤價仍維持高檔水準，顯示市場轉向多空拉鋸。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情普遍上揚，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼漲至每公噸375美元，美國貨櫃廢鋼上漲為362美元，澳洲鐵礦砂由每公噸106.35美元漲至108.1美元。

但台灣鋼筋市場在連續多周上漲後，正式進入高檔整理階段。昨天豐興廢鋼、鋼筋與型鋼全部平盤，易昇與慶欣欣鋼筋每公噸跌100元，為近期市場首見的局部回跌訊號。

上市鋼廠主管表示，鋼筋價格出現分歧，主要與進口成本回落有關，雖然廢鋼與鐵礦價格居高不下，但近期國際小鋼胚轉弱，進口方胚成交價約落在每公噸CFR 485至490美元區間，換算國內鋼筋成本約在1.74萬元左右，市場對鋼筋價格的支撐力道出現鬆動，對比目前南部約1.81萬元、中北部1.83萬元行情，價差明顯縮小，也讓鋼筋短線失去續漲動能。