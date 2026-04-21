快訊

MLB／李灝宇敲雙安！生涯首長打是直擊「綠色怪物」二壘打

聽新聞
0:00 / 0:00

大甲永和跨足先進封裝

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

經濟部積極建構「面板級封裝關鍵製程生態系」，其中，大甲永和機械（2221）與金屬中心合作，推動國產設備技術升級，成功開發「低蒸氣壓前驅物氣化供應系統」，為半導體關鍵鍍膜技術帶來重大突破，也宣告公司正式跨入先進封裝領域。

據了解，這項技術能穩定輸送氣體，讓鍍膜品質更均勻，建立高深寬比（20：1）鍍膜抗蝕刻薄膜技術，進一步提升2%至3%的製程良率，每台機器每年並可省下逾百萬元的維護費用。

經濟部建構「面板級封裝關鍵製程生態系」，除了大甲永和與金屬中心合作案之外，還包括工研院與宸鴻光電、聯策科技、超特國際、旭宇騰精密等指標大廠合作的「次世代面板級封裝金屬化技術」等。

大甲永和去年合併營收13.63億元、年減2.9%，稅後純益0.98億元、年增13.9%，每股純益2.31元。今年3月合併營收1.31億元，月增22.5%、年減3.6%；累計第1季合併營收3.72億元、年增14.8%，改寫同期次高紀錄。

大甲永和今年營運成長動能來自AI需求帶動的半導體建廠高資本支出，推升潔淨級管材與組件需求。法人指出，隨著半導體國產化比重提高，加上公司積極拓展數據中心冷卻系統與日本氫能等新興市場，今年營收有望雙位數增長、並挑戰歷史新高。

大甲永和為台灣最大不鏽鋼管配件專業製造供應商，公司主要分為二大事業部，其中，潔淨級事業部的產品應用市場，涵蓋半導體及光電產業製程流體輸送、潔淨環境需求產業的氣體輸送，主要客戶包括台積電、日月光等半導體及光電廠。

化工級事業部產品應用範圍涵蓋石化、造船、食品、造紙、化工、合纖、液化等工業管理及排水管路主要配件；客戶包括台塑集團、長春石化、中石化、正隆、中鼎工程、中油等，另有70%產品外銷日、美等市場。

而旗下子公司大川研科技為台積電的長期外包合作夥伴，長期承攬台積電的廠務工程與特殊氣體系統操作，主要在竹科、中科及南科等廠區提供氣體系管理服務（TCGM）與設備維護。

除了半導體，大甲永和應用其技術於數據中心冷卻管材，及與金屬中心合作，投入低蒸氣壓前驅物氣化供應系統開發，應用範圍擴展至先進封裝領域。至於布局日本氫能市場，大甲永和將持續強化代理產品如TIGER VAC真空設備等銷售。

半導體 工研院 經濟部

延伸閱讀

騏億鑫跨系統技術與垂直整合驅動營運成長 全球營運總部上樑

台積電股價衝3000元？4年漲價計畫能解除「台海折價魔咒」嗎

漢翔法說會／全力爭取國防新業務

相關新聞

緯穎、嘉澤 選逾100天

近來AI代理（Agentic AI）迅速火紅，成為市場關注焦點，激勵相關個股強揚表態。如昨（20）日盤面上，緯穎（6669）大漲4.6%、嘉澤（3533）更是勁揚5.4%，不但漲幅均遠勝於大盤，更攀上波段反彈高峰。

台達電、光寶科 四檔靚

輝達（NVIDIA）GPU持續升級，帶動AI伺服器相關零組件的規格提升，法人看好台達電（2308）、光寶科（2301）在電源供應器、液冷等產品出貨，台達電更受惠輝達加速800V高壓直流（HVDC）電源解決方案時程，帶動股價持續攀高。

聯電 押逾三個月

聯電（2303）受惠晶圓代工漲價風由一線吹至二線，在內外資法人紛紛看好下，近來股價接連大漲，昨（20）日跳空開高收高，終場大漲3.9元、收76.9元，攀波段反彈高峰，表現相當亮眼。

健策 挑價內外15%

健策（3653）產品漲價效應顯現，加上輝達B300伺服器需求穩健，及新一代平台Rubin均熱片開始投片生產，法人上修第2季營收預估值約兩成，換算季增率達37%，獲利同步水漲船高。

晶技 兩檔電力強

看好AI伺服器與高速光通訊帶動高階頻率元件需求，近來石英元件族群頗受矚目，晶技（3042）昨（20）日展開落後補漲，收在漲停價166.5元，相關權證也受矚目。

最牛一輪／世芯利多 凱基5B 沾光

世芯-KY（3661）第2季開始將受惠AWS T3晶片，預計營收可望顯著躍升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。