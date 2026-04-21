波若威、華星光咬 AI 商機

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）日發布報告指出，全球AI專用光收發模組市場進入高速成長階段，預估市場規模將從2025年的165億美元，擴大至2026年的260億美元，年增逾57％，成長動能不僅來自規格升級，更反映AI資料中心加速建置下，整體光通訊供應鏈面臨結構性重組。

法人看好，隨著市場規模快速放大，台廠當中，切入光通訊供應鏈的波若威（3163）、華星光、光環及眾達-KY等，未來都有望大啖這波AI資料中心商機，推動業績高速成長。

AI資料中心持續擴張，當中傳輸速率在800G以上，且用於AI伺服器叢集互聯的光收發模組需求大幅提升。集邦調查指出，北美超大型資料中心流量長期維持年增30％以上，促使Google、微軟與Meta等雲端巨頭加碼部署GPU與AI伺服器，帶動高速光連接採購需求，成光收發模組供給緊張關鍵。

集邦科技指出，目前光收發模組擴產面臨幾項主要瓶頸。首先，關鍵的電吸收調變雷射（EML）與連續波雷射（CW-LD）等光電晶片因產能配置問題使產能擴增受限，加上光學對準等高精度製程能力，也是限制產能放大的因素。此外，功耗與散熱問題仍影響系統整體設計與導入節奏。

為降低供應風險，以輝達為首的上游供應商與系統大廠已調整採購模式，開始導入策略性長約機制，鎖定關鍵物料，逐步降低對現貨採購的依賴。技術路線也加速轉向低功耗線性可插拔光學（LPO）與矽光子整合方案，希望取代傳統高功耗數位訊號處理器（DSP）架構，以緩解功耗與散熱壓力。

集邦指出，因應AI光收發模組零組件供給緊縮，如Coherent、Lumentum、AAOI等光通訊國際大廠均已啟動產能擴充與技術布局。對台灣光通訊供應鏈而言，此波升級周期帶來明確的結構性機會。