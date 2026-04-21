緯穎、嘉澤 選逾100天

近來AI代理（Agentic AI）迅速火紅，成為市場關注焦點，激勵相關個股強揚表態。如昨（20）日盤面上，緯穎（6669）大漲4.6%、嘉澤（3533）更是勁揚5.4%，不但漲幅均遠勝於大盤，更攀上波段反彈高峰。

資策會MIC產業情報研究所指出，AI發展共有四段進化，其中代理式AI（又稱AI代理）為第三個階段；而全球AI代理市場規模將從2025年的79.2億美元，以45.8%的年均複合成長率（CAGR），飆升至2034年的2,360.3億美元。

外資摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的產業報告中認為，AI代理預期將帶動諸多硬體產業受惠，包括ABF載板、印刷電路板（PCB）、CPU插槽、周邊連接器、線材、被動元件，以及組裝廠等。

其中，在伺服器與組裝領域方面，大摩認為，更多的CPU意味著需要更多伺服器組裝，在大中華科技硬體領域中，包括緯穎等OEM／ODM廠，因在通用伺服器市場占比較高，因此將成為重要的受益者之一。

而在CPU插槽與連接元件領域，大摩認為，隨著伺服器CPU總市場規模不斷擴大，CPU插槽市場也將同步成長。台廠家澤與鴻海旗下子公司鴻騰精密，兩者全球市占高達70%至80%，因此將成為最大的受惠者。權證發行商建議，看好緯穎、嘉澤等「AI代理概念股」後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超過100天等條件為主。