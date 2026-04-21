聯電（2303）受惠晶圓代工漲價風由一線吹至二線，在內外資法人紛紛看好下，近來股價接連大漲，昨（20）日跳空開高收高，終場大漲3.9元、收76.9元，攀波段反彈高峰，表現相當亮眼。

由於聯電擬調漲代工價格，外資預估下半年幅度約5%至10%，激勵法人圈一致看好，包括富邦、宏遠等投顧均建議「買進」，目標價均給予88元法人圈最高價；大摩也升至「中立」，目標價大升至68元。由於定價能力提升，加上第2季營運轉佳，加上AI熱潮的外溢效應延伸至成熟製程，使得本益比迎來新一輪重估。看好聯電表現的投資人，可挑選價內外5%內，距到期日超過三個月的相關認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）

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