快訊

專訪／軍購怎麼花？黃國昌：台灣寧買50萬美元故障款 不買5萬好無人機

治安惡化、歧視移民、生活成本高 大陸年輕人不做「美國夢」了

高雄綠營權力交棒？黃捷登記角逐市黨部主委 陳其邁布局浮上檯面

聽新聞
0:00 / 0:00

富采3月自結每股虧0.07元 2、3月合計獲利轉正

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
富采公司。記者籃珮禎／攝影
富采公司。記者籃珮禎／攝影

富采（3714）20日達公布注意交易資訊標準，公布3月自結財務數據，單月歸屬母公司業主淨損4,900萬元，每股淨損0.07元。雖3月單月營運仍處紅字，但結合2月自結歸屬母公司業主淨利6,000萬元計算，今年2、3月合計獲利達1,100萬元，每股純益累計為0.01元，相較去年同期營運狀況已呈現改善。

法人分析，與去年同期2、3月合計虧損的表現相比，富采今年營運體質已有顯著改善。由於富采2025年全年度仍虧損27.15億元，每股虧損3.69元，目前市場高度關注今年第1季能否成功終結連六季虧損。

隨著營運底部浮現，業界推測富采憑藉磷化銦（InP）技術儲備，規畫切入光通訊與AI高速傳輸領域。隨AI需求帶動CPO架構發展，公司可望透過技術轉型跳脫傳統應用低價競爭，優化產品結構。

展望後市，富采持續轉向高附加價值產品布局，鎖定AI高速傳輸光源與機器人感測等新興應用。公司預期在成本控管與產品轉型雙重效益下，今年獲利動能有望回升，盼能儘早重回獲利軌道。

富采

延伸閱讀

上奇首季每股賺0.7元 雲端服務業績創新高

高力3月獲利優於預期 法人估全年 EPS 上看22.8元

創意早盤攻上漲停 本月飆逾65%、ASIC 題材續燒

神達旗下神數掛牌上市 盤中漲幅逾三成

相關新聞

大摩大升聯電目標價 樂觀情境下竟到這個價位

近來半導體廠利多連連，除台積電（2330）釋出優於預期的展望外，聯電（2303）下半年也將調漲晶圓代工價格，成為基本面的上行驚喜。摩根士丹利（大摩）證券預期，聯電受惠產能利用率提升，下半年將漲價5%-10%，2027年還將再漲5%-10%。

富采3月自結每股虧0.07元 2、3月合計獲利轉正

富采（3714）20日達公布注意交易資訊標準，公布3月自結財務數據，單月歸屬母公司業主淨損4,900萬元，每股淨損0.07元。雖3月單月營運仍處紅字，但結合2月自結歸屬母公司業主淨利6,000萬元計算，今年2、3月合計獲利達1,100萬元，每股純益累計為0.01元，相較去年同期營運狀況已呈現改善。

傳下半年將漲價 聯電爆量上漲衝逾25年新高價

聯電（2303）傳漲聲，已在4月16日對客戶發出信件，預計下半年調漲價格，20日股價開高走高，一度衝達80.2元，逼近漲停價位，為2000年9月以來的新高價， 盤中爆出逾31萬張成交量，高居個股成交量冠軍，成交值則僅次於台積電（2330）。

臻鼎連兩根漲停、本月飆逾五成 載板三雄同步攻頂

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）20日早盤再度強攻漲停，盤中股價來到310元，上漲28元，成交量達4.56萬張，成交金額約136.85億元，延續上周五亮燈漲停氣勢，拉出連續第二根漲停板；以本月以來股價表現觀察，漲幅已逾五成，成為PCB與高階載板族群中最受資金追捧的指標股之一。

神達旗下神數掛牌上市 盤中漲幅逾三成

神達（3706）集團旗下神數（7821）今（20）日以每股承銷價38.5元上市掛牌，開盤衝上52.7元，漲幅逾36.88%；受惠全球終端需求回溫及專案訂單放量，公司2025年度營收表現亮眼，全年營收攀升至 83.3 億元，年增率高達 19.28%，獲利年增率達91.26%，展現出規模隨產品結構優化同步擴大之強勁動能。

元太擬加碼投資台虹

元太（8069）董事長李政昊表示，元太進入台虹董事會後，兩家公司已達成共識，將深化彼此合作關係，元太現持有台虹逾9%股權，不排除再加碼投資。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。