富采3月自結每股虧0.07元 2、3月合計獲利轉正

富采（3714）20日達公布注意交易資訊標準，公布3月自結財務數據，單月歸屬母公司業主淨損4,900萬元，每股淨損0.07元。雖3月單月營運仍處紅字，但結合2月自結歸屬母公司業主淨利6,000萬元計算，今年2、3月合計獲利達1,100萬元，每股純益累計為0.01元，相較去年同期營運狀況已呈現改善。

法人分析，與去年同期2、3月合計虧損的表現相比，富采今年營運體質已有顯著改善。由於富采2025年全年度仍虧損27.15億元，每股虧損3.69元，目前市場高度關注今年第1季能否成功終結連六季虧損。

隨著營運底部浮現，業界推測富采憑藉磷化銦（InP）技術儲備，規畫切入光通訊與AI高速傳輸領域。隨AI需求帶動CPO架構發展，公司可望透過技術轉型跳脫傳統應用低價競爭，優化產品結構。

展望後市，富采持續轉向高附加價值產品布局，鎖定AI高速傳輸光源與機器人感測等新興應用。公司預期在成本控管與產品轉型雙重效益下，今年獲利動能有望回升，盼能儘早重回獲利軌道。