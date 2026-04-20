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愛普3月自結獲利3.72億元、年成長62％ 每股純益2.29元
愛普*（6531）20日應主管機關要求，公告今年3月自結數，單月獲利3.72億元，年成長62％，每股純益2.29元。展望後市，該公司近年積極推動S-SiCap技術，受惠AI與HPC客戶積極導入IPC（具S-SiCap的矽中介層），目前已有多個專案進入量產。
另外，愛普為因應AI與HPC封裝面積日益增長、電源完整性要求大幅提升的趨勢，也開發IPD（分離式 S-SiCap電容）技術，瞄準embedded substrate與Land-side Capacitor（LSC）應用，預計將在今年下半年進入量產階段，可望滿足先進封裝的需求。愛普認為，隨著AI加速器封裝面積與功耗不斷提升，S-SiCap將成為未來兩年公司重要支柱。
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