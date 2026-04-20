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傳下半年將漲價 聯電爆量上漲衝逾25年新高價
聯電（2303）傳漲聲，已在4月16日對客戶發出信件，預計下半年調漲價格，20日股價開高走高，一度衝達80.2元，逼近漲停價位，為2000年9月以來的新高價， 盤中爆出逾31萬張成交量，高居個股成交量冠軍，成交值則僅次於台積電（2330）。
統計三大法人上周五同步買超聯電，其中外資買超57,658張，連三買，投信買超41,005張，連二買，自營商買超2,445張，合計三大法人買超10萬1,108張，合計4月來外資買超聯電12萬1,919張，投信買超77,261張，自營商買超15,347張，合計三大法人買超21萬4,527張。
聯電20日以78元開高後一度拉升至80.2元，逼近漲停80.3元，為2000年9月以來、逾25年的新高，盤中成交量逾31萬張。
市場傳出聯電預告將在下半年調整價格，聯電表示，預計今年下半年實施晶圓價格調整，以反映供需環境及為支持客戶成長所需進行的持續投資；聯電指出，價格調整將根據產品組合策略、產能協議及長期合作夥伴關係等因素而定。
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