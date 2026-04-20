臻鼎連兩根漲停、本月飆逾五成 載板三雄同步攻頂

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）20日早盤再度強攻漲停，盤中股價來到310元，上漲28元，成交量達4.56萬張，成交金額約136.85億元，延續上周五亮燈漲停氣勢，拉出連續第二根漲停板；以本月以來股價表現觀察，漲幅已逾五成，成為PCB與高階載板族群中最受資金追捧的指標股之一。

AI晶片帶動ABF載板規格升級，層數由過往大幅提升至16至30層，且單位面積擴增數倍，加上T-glass等關鍵材料短缺，帶動載板族群全面點火；今日早盤景碩（3189）、南電（8046）、欣興（3037）與臻鼎同步攻頂，顯示市場對載板景氣反轉的期待升高。

臻鼎上周五也公告大手筆添購機器設備，合計投入約78.18億元。市場解讀，臻鼎此時擴充設備，除反映集團對後續高階PCB、載板與電子應用需求仍維持積極布局，也替AI伺服器、高速傳輸與高階封裝等成長題材增添想像空間。

此外，臻鼎旗下禮鼎半導體科技（深圳）也規劃申請於香港聯交所上市。臻鼎表示，禮鼎為集團高階IC載板布局的重要子公司，產品涵蓋AI伺服器及高速運算等領域；在AI算力需求快速成長、先進封裝與異質整合趨勢升溫下，高階IC載板戰略地位持續提升，後續若上市案推進，有助釋放高成長業務價值。

展望後市，臻鼎已將今年資本支出上修至逾800億元，反映公司對AI伺服器、光通訊與高階IC載板需求具備更高能見度。隨著AI算力需求快速成長，PCB與高階載板規格同步升級，臻鼎後續能否將設備投資轉化為高階產品出貨成長，將是市場觀察重點。