快訊

監院重啟林智堅學倫案調查 蘇宏達：願受挑戰但勿藉議題攻擊台大

撿到「泥巴醜貓」清洗5小時現出真面目 所有人驚呼撿到寶

聽新聞
0:00 / 0:00

臻鼎連兩根漲停、本月飆逾五成 載板三雄同步攻頂

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
AI晶片帶動ABF載板規格升級。 聯合報系資料照
AI晶片帶動ABF載板規格升級。 聯合報系資料照

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）20日早盤再度強攻漲停，盤中股價來到310元，上漲28元，成交量達4.56萬張，成交金額約136.85億元，延續上周五亮燈漲停氣勢，拉出連續第二根漲停板；以本月以來股價表現觀察，漲幅已逾五成，成為PCB與高階載板族群中最受資金追捧的指標股之一。

AI晶片帶動ABF載板規格升級，層數由過往大幅提升至16至30層，且單位面積擴增數倍，加上T-glass等關鍵材料短缺，帶動載板族群全面點火；今日早盤景碩（3189）、南電（8046）、欣興（3037）與臻鼎同步攻頂，顯示市場對載板景氣反轉的期待升高。

臻鼎上周五也公告大手筆添購機器設備，合計投入約78.18億元。市場解讀，臻鼎此時擴充設備，除反映集團對後續高階PCB、載板與電子應用需求仍維持積極布局，也替AI伺服器、高速傳輸與高階封裝等成長題材增添想像空間。

此外，臻鼎旗下禮鼎半導體科技（深圳）也規劃申請於香港聯交所上市。臻鼎表示，禮鼎為集團高階IC載板布局的重要子公司，產品涵蓋AI伺服器及高速運算等領域；在AI算力需求快速成長、先進封裝與異質整合趨勢升溫下，高階IC載板戰略地位持續提升，後續若上市案推進，有助釋放高成長業務價值。

展望後市，臻鼎已將今年資本支出上修至逾800億元，反映公司對AI伺服器、光通訊與高階IC載板需求具備更高能見度。隨著AI算力需求快速成長，PCB與高階載板規格同步升級，臻鼎後續能否將設備投資轉化為高階產品出貨成長，將是市場觀察重點。

延伸閱讀

創意早盤攻上漲停 本月飆逾65%、ASIC 題材續燒

液冷元年引爆！台股創高雙引擎 健策飆破5,000元、台達電劍指2,000元

櫃買逆勢飆1.7%續寫新高 這檔台股ETF聚焦櫃買龍頭、漲2.2%

台股主動式ETF狂飆 三大強者今年漲逾五成

相關新聞

傳下半年將漲價 聯電爆量上漲衝逾25年新高價

聯電（2303）傳漲聲，已在4月16日對客戶發出信件，預計下半年調漲價格，20日股價開高走高，一度衝達80.2元，逼近漲停價位，為2000年9月以來的新高價， 盤中爆出逾31萬張成交量，高居個股成交量冠軍，成交值則僅次於台積電（2330）。

臻鼎連兩根漲停、本月飆逾五成 載板三雄同步攻頂

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）20日早盤再度強攻漲停，盤中股價來到310元，上漲28元，成交量達4.56萬張，成交金額約136.85億元，延續上周五亮燈漲停氣勢，拉出連續第二根漲停板；以本月以來股價表現觀察，漲幅已逾五成，成為PCB與高階載板族群中最受資金追捧的指標股之一。

神達旗下神數掛牌上市 盤中漲幅逾三成

神達（3706）集團旗下神數（7821）今（20）日以每股承銷價38.5元上市掛牌，開盤衝上52.7元，漲幅逾36.88%；受惠全球終端需求回溫及專案訂單放量，公司2025年度營收表現亮眼，全年營收攀升至 83.3 億元，年增率高達 19.28%，獲利年增率達91.26%，展現出規模隨產品結構優化同步擴大之強勁動能。

元太擬加碼投資台虹

元太（8069）董事長李政昊表示，元太進入台虹董事會後，兩家公司已達成共識，將深化彼此合作關係，元太現持有台虹逾9%股權，不排除再加碼投資。

電信三雄衝刺衛星落地

電信三雄積極布局衛星落地，應用是關鍵。中華電信（2412）將衛星技術轉換為民生安全、產業升級及防救災韌性；台灣大攜手亞旭、台科大強攻「智慧港灣」；遠傳密切與Amazon Leo洽談，盼將Amazon Leo低軌衛星服務落地台灣。

全訊攻海外軍工 接單旺

國內軍工級功率放大器（PA）大廠全訊（5222）積極搶攻海外軍工市場，主要客戶包含以色列以及印度，目前國內外在手訂單已達12.7億元，今年將貢獻至少6億元業績，帶動2026年營運有望優於2025年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。