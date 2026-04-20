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創意早盤攻上漲停 本月飆逾65%、ASIC 題材續燒

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

創意（3443）20日早盤買盤再度點火，股價開高後強攻漲停，盤中來到3,580元，上漲325元、漲幅9.98%，以今日漲停價計算，本月以來股價漲幅已高達約65%，成為台股高價股與ASIC概念股焦點。

創意近期股價急漲，基本面題材主要來自AI與雲端服務供應商（CSP）自研晶片需求升溫。創意於上周五公布自結獲利數字。公司歸屬母公司業主淨利2.06億元，年增319.4%，每股稅後純益1.93元，顯示AI與高階ASIC專案挹注下，單月獲利表現明顯升溫。

從中長線題材來看，創意仍被市場視為AI ASIC趨勢下的重要受惠股。法人看好創意美系CSP 3奈米CPU專案與3奈米AI加速器專案推升Turnkey營收，並預期2027年還有美系電動車客戶、記憶體客戶新ASIC專案接棒，帶動營運槓桿顯現。

不過，短線漲勢過快也使創意進入高波動監管階段。期交所今日調高創意期貨、小型創意期貨保證金為現行級距適用比例的1.5倍；創意也已被證交所公布為處置有價證券，處置期間為4月17日至4月30日。

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