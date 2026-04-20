神達旗下神數掛牌上市 盤中漲幅逾三成

神達（3706）集團旗下神數（7821）今（20）日以每股承銷價38.5元上市掛牌，開盤衝上52.7元，漲幅逾36.88%；受惠全球終端需求回溫及專案訂單放量，公司2025年度營收表現亮眼，全年營收攀升至 83.3 億元，年增率高達 19.28%，獲利年增率達91.26%，展現出規模隨產品結構優化同步擴大之強勁動能。

神達數位總經理張樂羣表示，過去幾年神數成功將營運重心從單一硬體銷售，轉向高附加價值的系統整合解決方案。隨著車用電子法規紅利釋放與Edge AI 應用的全面爆發，神數已進入營收與獲利齊步走揚的良性循環，我們將持續憑藉軟硬整合的雙引擎動能，為股東創造長期且穩健的投資價值。

神數長期深耕車載導航與行車記錄器市場，並結合AI影像辨識與數據分析能力，強化產品附加價值。在法規強制上路與車載資通訊服務需求推升下，車載影像與聯網應用滲透率持續提高，為公司奠定穩健基礎。

在全球法規紅利的發酵下，神數車電業務迎來結構性成長。在車載通訊與影像方面，根據歐洲2021年生效的UN R157安全法規，強制新車搭載駕駛監控系統（DMS），帶動車載資通訊技術相關及車聯網系統的需求快速攀升。

同時根據研調機構Berg Insight預估，2029年北美及歐洲市場車載影像資訊系統市場年複合成長率(CAGR)將分別達到18%及13.8%，成為車電市場關鍵動能，更有助於神數營收規模與毛利率齊步走揚。

除車電本業外，神數積極布局智慧物聯網（AIoT）與Edge AI領域市場，成功開拓第二成長曲線。根據調研機構Grand View Research所做的預測指出，全球Edge AI市場規模至2030年將達366億美元，CAGR約21.7%。公司以嵌入式系統整合能力為基礎，將Edge AI技術導入智慧零售與智慧工廠場域，市場前景樂觀。

其中POS機與自助結帳系統專案於去年第四季開始放量，顯著挹注營收表現。神數具備從硬體設計、AI推論到場域應用整合的垂直整合實力，不僅提升產品差異化程度，成功打造第二成長曲線，更進一步有效降低對單一市場的依賴風險。

神數全面發揮軟硬體整合優勢，透過自研VisionMax車隊管理系統與MiDM移動設備管理平台，進一步推動AIaaS（AI即服務）布局，並建構雲端資料管理與即時分析能力。透過大量行車與營運數據累積，形成資料資產與高客戶黏著度的服務生態系。

隨著相關服務逐步轉向訂閱制或服務型收費模式，將有效提升經常性營收占比，優化過去偏重硬體銷售的營收結構。此一轉型不僅將大幅強化獲利延續性，更將憑藉穩健的長期現金流，奠定神數在全球市場的競爭優勢，為股東創造更優異的長遠價值。