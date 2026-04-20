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元太擬加碼投資台虹

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

元太（8069）董事長李政昊表示，元太進入台虹董事會後，兩家公司已達成共識，將深化彼此合作關係，元太現持有台虹逾9%股權，不排除再加碼投資。

李政昊指出，元太旗下元瀚材料原先規劃做完光學級聚醯亞胺（PI）之後，便進軍電信級PI，元太因此投資台虹及亞電二家公司。元太為搶進大尺寸柔性電子紙市場，積極布局PI材料生產及下游PI膜製造，除成立元瀚材料外，也轉投資亞電，規劃在站穩面板級PI市場後，朝半導體級PI材料邁進。

然而，今年初元太決定深化與台虹的合作後，便退出亞電董事席次，並賣出持股。李政昊說，此舉是考量到不要把戰線拉太長，亞電目前專注於軟性銅薄基板上貼的PI保護膜產品，元太則希望專心把一樣事情先做好。

看好柔性顯示器市場前景，元太除在兩岸均布建PI漿料產能，並且分別與長信科技、群創光電合作，於4.5代廠生產柔性電子紙。元太表示，目前元瀚仍專注於生產高規格的面板級PI漿料，供自用為主。

台虹 元太 亞電

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