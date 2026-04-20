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全訊攻海外軍工 接單旺

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

國內軍工級功率放大器（PA）大廠全訊（5222）積極搶攻海外軍工市場，主要客戶包含以色列以及印度，目前國內外在手訂單已達12.7億元，今年將貢獻至少6億元業績，帶動2026年營運有望優於2025年。

全訊表示，過去中科院占該公司整體營收約八成，隨著海外市場拓展有成，預估中科院比重將降至七成，其餘三成將由以色列與印度客戶貢獻，這二個市場目前成長速度非常快，值得期待。

據悉，全訊深耕高功率固態功率放大器（SSPA） 領域多年，擁有從晶片設計、分離式電晶體、MMIC到SSPA模組的全產業鏈垂直整合能力，已成為全球軍工系統商不可或缺的策略夥伴。

國內市場部分，全訊目前已積極打入台灣防空飛彈系統供應鏈，包括天弓三、四、五型以及天劍二、三型，並且也切入雄風飛彈供應鏈。不過，由於國防預算目前仍卡關，因此部分專案尚未開始啟動。

營收 以色列 中科院

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